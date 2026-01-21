Notizia shock per un calciatore del PSG: i dettagli

Una notizia che ha shockato completamente il mondo del calcio. Pochi minuti fa infatti è emerso che Lucas Hernandez, calciatore del Psg, insieme a sua moglie e la moglie sono oggetto di una denuncia per tratta di essere umani e lavoro nero. La denuncia è già stata depositata dall’avvocata dei denuncianti, mentre la Procura di Versailles non si è ancora espressa. La notizia avrà sicuramente un seguito nei prossimi giorni e a riportarla è stato Paris-Match.

Maggiori dettagli

Il calciatore è accusato di aver sfruttato una famiglia di nazionalità colombiana, composta da una coppia e tre figli, impiegati tra settembre 2024 e novembre 2025 senza regolare contratto e senza rispetto delle norme che regolano gli orari lavorativi. Questi avrebbero svolto mansioni di custodia, sicurezza, pulizie, cucina e babysitting. La famiglia sarebbe arrivata in Francia dopo un incontro in Colombia con la moglie del calciatore nel giugno 2024, che avrebbe proposto loro di lavorare presso la residenza degli Hernandez negli Yvelines, occupandosi anche dell’ingresso in Europa nonostante le difficoltà burocratiche. Una delle figlie ha raccontato di essere arrivata in situazione irregolare, senza documenti, mai regolarizzati nonostante le promesse. Dopo una lite nell’ottobre 2025, sarebbero stati firmati contratti tardivi e incongruenti, prima del licenziamento di tutti i membri della famiglia. Ora la vicenda è al vaglio della giustizia.

La stagione dal calciatore di Hernandez

Una stagione non proprio positiva quella del terzino francese. Lucas Hernandez infatti gioca pochissimi minuti e spesso subentra in partite poche decisive giocando una manciata di minuti. Per lui quest'anno in Ligue 1 solo 13 presenze come brevi spezzoni disputati con la maglia del PSG. Insomma, oltre ai problemi extra campo, il francese non sta brillando nemmeno nel suo ruolo di calciatore.



