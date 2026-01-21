Lazio, si ferma il calciomercato al pari dei risultati

Da anni la Lazio non viveva un momento così complicato e delicato, su ogni fronte. Tutto è iniziato questa estate quando è arrivata la pesante notizia del calciomercato bloccato, che coincideva ovviamente, con una mancanza di miglioramento della rosa. In parallelo è arrivata la mossa Sarri da parte del presidente. Un palliativo che è durato fino ad un certo punto poichè i grossi problemi societari e tecnici sono venuti a galla inesorabilmente finendo di conseguenza sul rendimento della squadra in campionato. I risultati, inutile dirlo, mancano come sembra mancare un progetto concreto e di valore. A gennaio sembrava essere una buona notizia lo sblocco del mercato ma al momento la Lazio risulta una squadra indebolita con le cessioni di Castellanos e Guendouzi e le entrate di Ratkov e Taylor. Il tifoso non vede futuro ed incassa tutto quello che non si vorrebbe vedere nella squadra per cui si tifa.

Il calciomercato in uscita

La Lazio sembra essere più impegnata nelle cessioni piuttosto che sul fronte acquisti. Due sono i nomi caldi che dovrebbero lasciare la capitale nei prossimi giorni. Parliamo del portiere Mandas, su cui c'è il forte interesse del Bournemouth, che dovrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni (da vedere nel dettaglio la formula). L'altro nome invece è quello di Romagnoli. Per lui il futuro parla arabo, ricca proposta di ingaggio che ha sedotto facilmente il difensore centrale mentre i capitolini dovrebbero incassare circa 8 milioni dalla sua partenza.

I nomi in entrata

Da diverse ore il calciomercato della Lazio tace, stranamente proprio in corrispondenza della pesante sconfitta incassata con il Como nella partita casalinga di lunedì sera. Non ci sono quindi aggiornamenti. Gli ultimi riguardano un forte interesse dei biancocelesti per Giovane dell'Hellas Verona. La Lazio aveva allacciato i contatti con la società veronese per parlare del calciatore con la possibilità di inserire nella trattativa anche Belahyane come contropartita. Ormai però sono quasi 48 ore che tutto è immobile.