Lazio, Gattuso accelera per Espi: è lui l'alternativa a Gimenez

La Lazio continua a lavorare sul mercato e il reparto offensivo resta una delle priorità assolute. Dopo la prima partitella in famiglia, Gennaro Gattuso ha aumentato la pressione sul direttore sportivo Fabiani chiedendo con decisione l'arrivo di un nuovo centravanti.

L'operazione, però, resta strettamente legata alle uscite. Per finanziare l'investimento servirà infatti la cessione di Dia oppure di Ratkov, condizione necessaria per affondare il colpo.

Tra i profili monitorati è tornato con forza quello di Carlos Espi, attaccante del Levante che il tecnico biancoceleste considera un'alternativa concreta al grande obiettivo rappresentato da Santiago Gimenez.

Gattuso approva Espi: la Lazio torna sul centravanti del Levante

La lista degli attaccanti seguiti da Formello è ormai nota. Restano vivi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nomi di Kennedy, pista leggermente raffreddata, Piccoli, con la Fiorentina in attesa di capire il futuro di Moise Kean, e Pinamonti, valutato molto dal Sassuolo.

Nelle ultime ore è però risalita anche la candidatura di Carlos Espi. Lo spagnolo era stato osservato già a gennaio dopo la cessione di Castellanos e, da allora, non è mai uscito dai radar della Lazio.

Gattuso avrebbe dato il proprio via libera all'operazione. Espi ha recentemente prolungato il contratto con il Levante fino al 2028, ma questo non scoraggia il club biancoceleste, intenzionato comunque a fare un tentativo.

Il centravanti spagnolo non rappresenta la prima scelta assoluta. Il sogno resta infatti Santiago Gimenez del Milan, una pista che però richiede tempi più lunghi.

L'attaccante messicano è attualmente fermo per infortunio e bisognerà capire anche quali saranno le decisioni di Amorim. In rossonero, inoltre, si trova davanti Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG per circa 70 milioni di euro.

Una nuova stagione da comprimario potrebbe non convincere Gimenez. Alla Lazio, invece, avrebbe un ruolo centrale e questa prospettiva potrebbe rappresentare un elemento importante. L'unica formula possibile sarebbe comunque un prestito con diritto di riscatto, con un'eventuale apertura del Milan attesa più avanti.

Espi convince Gattuso: numeri, caratteristiche e concorrenza del Bologna

Classe giovane e alto 194 centimetri, Carlos Espi è un centravanti che basa il proprio gioco sulla forza fisica e sulla capacità di creare spazi per i compagni attraverso i movimenti senza palla.

Caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al 4-2-3-1 scelto da Gattuso come sistema di riferimento per la prossima stagione.

Nell'ultimo campionato ha realizzato 11 gol in 25 presenze, numeri che hanno fatto crescere notevolmente la sua valutazione. Il Levante chiede infatti 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

La Lazio, però, non è sola. Anche il Bologna segue con attenzione il centravanti spagnolo, soprattutto in vista delle possibili evoluzioni sul futuro di Castro.

Potrebbe così nascere un curioso incrocio già alla prima giornata di campionato: da una parte Gattuso, dall'altra Tedesco. Resta da capire se uno dei due riuscirà a portare Espi nella propria squadra e ad averlo a disposizione il prossimo 24 agosto al Dall'Ara.