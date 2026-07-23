Conferenza Doekhi: "La Lazio è perfetta per le mie caratteristiche. Bonucci…"

Il nuovo difensore centrale della Lazio, Danilho Doekhi, ha parlato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello.

La conferenza stampa di presentazione di Doekhi

Piacere, sono molto contento di essere qui, la Lazio è un grande qui, sono con la mia famiglia qui, è molto bello essere alla Lazio.

Sulle caratteristiche?

Mi piace mantenere la porta inviolata, aiutare la squadra a centrare i clean sheet e a vincere le partite. Poi magari a segnare anche qualche gol.

Cosa ti ha convinto?

Quando sei svincolato arrivano tante proposte, poi è arrivata la Lazio e ho pensato fosse perfetta per le mie caratteristiche. A quel punto ho scelto senza dubbi.

Sulla Serie A

Penso di adattarmi bene alla squadra e alla Serie A, me l'hanno detto in tanti questa cosa.

Condizione fisica

Sono stato abbastanza fortunato, ho giocato sempre nelle ultime due stagioni, senza saltare nemmeno un minuto. Non ho mai avuto infortuni. Mi occupo di me stesso fuori dal campo, mangio e riposo bene, mi preparo sempre al meglio per la partita successiva. Non ho parlato della Lazio con gli altri giocatori, questo no.

Sull'ex compagno Bonucci? Ieri era a Formello

Ho parlato molto con lui, per noi lì a Berlino era una leggenda. Gli ho chiesto dei consigli sul modo di giocare qui, lui è uno di quelli che ha detto che le mie caratteristiche sono molto adatte a questo campionato.

Si parlava di te già a gennaio

In inverno non so cosa sia successo, il mio agente si è occupato di mercato. In estate poi si è aperto il discorso, lì ho pensato di accettare. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie capacità qui in Italia.

Adattamento alla difesa