Cardone: "Giornata decisiva per Basic, provato Taylor regista..."

Domenica alle 20.45 si gioca Lazio-Milan davanti ad uno Stadio Olimpico che per l'ultima volta in questa stagione per le gare casalinghe della Lazio sarà quello delle grandi occasioni, complice la protesta dei supporters biancocelesti contro la società. Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa Lazio sulle ultime notizie soprattutto in merito all'infermeria.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Ci saranno tanti milanisti domenica. È una gara in cui le due squadre hanno motivazioni diverse: il Milan ha riaperto un minimo il campionato, la Lazio avrà anche stavolta diverse defezioni.

La situazione in casa Lazio

Sicuramente non ci sarà Cataldi, lo rivedremo dopo la sosta. Romagnoli ha un polpaccio ‘in disordine’ e non credo si correranno dei rischi, è una situazione un po’ a limite; non c’è lesione, si tratta di un affaticamento. In tutto ciò, Provstgaard sta convincendo, con Gila forma una buona coppia centrale.

Su Gila

Mario Gila - Depositphotos

Su Gila non c’è solo il Milan, anche l’Inter sta lavorando a fari spenti.

Sul centrocampo biancoceleste