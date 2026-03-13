Cardone: "Giornata decisiva per Basic, provato Taylor regista..."
Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei
Domenica alle 20.45 si gioca Lazio-Milan davanti ad uno Stadio Olimpico che per l'ultima volta in questa stagione per le gare casalinghe della Lazio sarà quello delle grandi occasioni, complice la protesta dei supporters biancocelesti contro la società. Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa Lazio sulle ultime notizie soprattutto in merito all'infermeria.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Ci saranno tanti milanisti domenica. È una gara in cui le due squadre hanno motivazioni diverse: il Milan ha riaperto un minimo il campionato, la Lazio avrà anche stavolta diverse defezioni.
La situazione in casa Lazio
Sicuramente non ci sarà Cataldi, lo rivedremo dopo la sosta. Romagnoli ha un polpaccio ‘in disordine’ e non credo si correranno dei rischi, è una situazione un po’ a limite; non c’è lesione, si tratta di un affaticamento. In tutto ciò, Provstgaard sta convincendo, con Gila forma una buona coppia centrale.
Su Gila
Su Gila non c’è solo il Milan, anche l’Inter sta lavorando a fari spenti.
Sul centrocampo biancoceleste
I dubbi maggiori sono in regia, viste le assenze. Ieri stato provato Taylor in mezzo, oggi sarà una giornata decisiva soprattutto per Basic: ieri si è allenato in gruppo per buona parte della seduta, oggi proverà a forzare. Se tutto andrà bene penso che Sarri lo farà giocare la prima ora e potrebbe metterlo a sinistra. Belehyane non lo vede come regista.