Lazio-Milan, la conferenza stampa di Sarri: ecco quando e come seguirla
Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso noto che mister Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso noto che mister Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan. L'appuntamento è fissato domani alle 14:00 nella sala stampa del Centro Sportivo di Formello.
Il comunicato della Lazio
Dove seguirla
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it, Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, sul canale YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.