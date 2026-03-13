Lazio-Milan, la conferenza stampa di Sarri: ecco quando e come seguirla

Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso noto che mister Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan

Sarri
Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso noto che mister Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan. L'appuntamento è fissato domani alle 14:00 nella sala stampa del Centro Sportivo di Formello.

Il comunicato della Lazio

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Milan domani, sabato 14 marzo, alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

Dove seguirla

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.itLazio Style Radio, anche 89.3 FM, sul canale YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

