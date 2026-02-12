Delio Rossi: "Nuovi? I giocatori arrivati sono più funzionali di quelli andati via ma..."

Delio Rossi, ex tecnico delle aquile e dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il match Bologna-Lazio di Coppa Italia e la rosa biancoceleste.

Delio Rossi a Radio Laziale

Bologna-Lazio

La Lazio ha una buona fase di non possesso. Questo gli permette di far bene fuori casa dove le squadre si aprono di più. leri il Bologna ha concesso molti spazi a Dele-Bashiru. In casa trova squadre più chiuse. L'allenatore dev'essere bravo a far adattare la squadra alle situazioni.

I nuovi arrivati

I giocatori arrivati forse non sono all'altezza di quelli andati via, ma magari sono più funzionali. La Lazio per questi è una tappa fondamentale. Sarri dovrà riuscire a far valere le loro caratteristiche.

Coppa Italia

Non penso che la squadra si concentrerà solò su questo obiettivo. La coppa ha un senso se poi la vinci, altrimenti non conta nulla. Quindi i giocatori devono pensare prima di tutto a risalire la classifica.

La rosa biancoceleste

Se i giocatori si esprimono significa che l'allenatore sta lavorando bene. Se un calciatore però va oltre lo spartito, in maniera funzionale, diventa importante. Zaccagni lo fa, Isaksen ha queste qualità ma secondo me non sa di averle.

Zarate

Zarate aveva questa capacità nell'uno contro uno che lo rendeva imprendibile, ma lui voleva sempre palla nei piedi, girarsi e puntare. Ci sono partite in cui riesci e altre in cui fai fatica.

