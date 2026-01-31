Lazio, tifo organizzato: "Le nostre prossime mosse? Continuiamo con..."
Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rilasciare alcune dichiarazioni in seguito alla protesta in Lazio-Genoa
Dopo la protesta in Lazio-Genoa, dove uno stadio Olimpico deserto fatto da sfondo alla gara, il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rilasciare alcune dichiarazioni.
Il tifo organizzato a Radio Laziale
Noi andiamo avanti per quello che ci siamo prefissati, perché immagino che siano arrivati tanti messaggi per scoprire le prossime mosse o se lasceremo di nuovo lo stadio vuoto. Chi invita a lasciare lo stadio vuoto, prima di lanciare messaggi dicesse se ieri c'era o non c'era e poi uno risponde. Continuiamo la linea di condotta che abbiamo adottato all'inizio di questa stagione, ovvero col quarto d'ora di protesta nelle partite in casa e poi, se ci saranno novità, le condivideremo con tutti.