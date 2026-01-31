Lazio, tifo organizzato: "Le nostre prossime mosse? Continuiamo con..."

Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rilasciare alcune dichiarazioni in seguito alla protesta in Lazio-Genoa

Michelle De Angelis /
Fraioli
Fraioli

Dopo la protesta in Lazio-Genoa,  dove uno stadio Olimpico deserto fatto da sfondo alla gara, il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rilasciare alcune dichiarazioni.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Noi andiamo avanti per quello che ci siamo prefissati, perché immagino che siano arrivati tanti messaggi per scoprire le prossime mosse o se lasceremo di nuovo lo stadio vuoto.  Chi invita a lasciare lo stadio vuoto, prima di lanciare messaggi dicesse se ieri c'era o non c'era e poi uno risponde. Continuiamo la linea di condotta che abbiamo adottato all'inizio di questa stagione, ovvero col quarto d'ora di protesta nelle partite in casa e poi, se ci saranno novità,  le condivideremo con tutti.

Il video 

