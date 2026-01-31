Lazio, tifo organizzato: "Le nostre prossime mosse? Continuiamo con..."

Dopo la protesta in Lazio-Genoa, dove uno stadio Olimpico deserto fatto da sfondo alla gara, il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rilasciare alcune dichiarazioni.

Noi andiamo avanti per quello che ci siamo prefissati, perché immagino che siano arrivati tanti messaggi per scoprire le prossime mosse o se lasceremo di nuovo lo stadio vuoto. Chi invita a lasciare lo stadio vuoto, prima di lanciare messaggi dicesse se ieri c'era o non c'era e poi uno risponde. Continuiamo la linea di condotta che abbiamo adottato all'inizio di questa stagione, ovvero col quarto d'ora di protesta nelle partite in casa e poi, se ci saranno novità, le condivideremo con tutti.