Serie A, anticipi e posticipi 24° turno: il recupero di Milan-Como

La Lega Serie A ha annunciato la data del recupero di Milan-Como, partita valevole per il 24° turno di Campionato e che si sarebbe dovuta giocare in Australia.

Il recupero di Milan-Como

Come annunciato dalla Lega Serie A, l'incontro tra il Milan e il Como sarà posticipato a mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45. Tra sabato e domenica, invece, le due squadre dovranno riscendere in campo per sfidare rispettivamente Pisa e Fiorentina. Il motivo del rinvio riguarda l'indisponibilità dello stadio di San Siro, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Nella pagina successiva la nota per la mancata gara a Perth