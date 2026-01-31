Serie A, anticipi e posticipi 24° turno: il recupero di Milan-Como

La Lega Serie A ha annunciato la data del recupero di Milan-Como, partita valevole per il 24° turno di Campionato

La Lega Serie A ha annunciato la data del recupero di Milan-Como, partita valevole per il 24° turno di Campionato e che si sarebbe dovuta giocare in Australia.

Il recupero di Milan-Como

Come annunciato dalla Lega Serie A, l'incontro tra il Milan e il Como sarà posticipato a mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45. Tra sabato e domenica, invece, le due squadre dovranno riscendere in campo per sfidare rispettivamente Pisa e Fiorentina. Il motivo del rinvio riguarda l'indisponibilità dello stadio di San Siro, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

