Ufficiale, Igor Tudor è stato esonerato: panchina affidata a Brambilla

A meno di 24 ore dalla sfida tra Lazio e Juventus, valevole per l’ottava giornata di campionato - conclusasi con la vittoria per 1-0 dei biancocelesti grazie alla rete di Toma Basic - in casa bianconera l’umore è tutt’altro che sereno.

Da giorni, infatti, si parlava di un possibile esonero di Igor Tudor, indicato come uno dei principali responsabili del rendimento negativo della Juventus in questo avvio di stagione. Nonostante le tre vittorie consecutive ottenute nelle prime giornate, le successive cinque partite tra Serie A e Champions League hanno evidenziato un andamento preoccupante, molto simile a quello visto lo scorso anno sotto la guida di Thiago Motta: cinque pareggi consecutivi che hanno fatto riflettere la dirigenza.

La vera battuta d’arresto, però, è arrivata con la sconfitta contro il Como, la prima in campionato, seguita dal pesante ko contro il Real Madrid e infine dalla caduta all’Olimpico contro la Lazio. Tre sconfitte consecutive che hanno messo seriamente in discussione la permanenza di Tudor sulla panchina bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus sarebbe ormai vicina a sollevare Tudor dall’incarico.

Soluzione interna

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe già deciso di esonerare Igor Tudor, e la decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve anche dal club bianconero.

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza starebbe valutando una soluzione interna per guidare temporaneamente la squadra, in attesa di individuare un nuovo tecnico. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe quello di Massimo Brambilla, attuale allenatore della Juventus Next Gen, che potrebbe sedere sulla panchina della prima squadra in via provvisoria.

Una scelta dettata anche dall’urgenza del prossimo impegno: la Juventus tornerà infatti in campo mercoledì 29 ottobre alle 18:30, all’Allianz Stadium, contro l’Udinese per il turno infrasettimanale di campionato.

