Pisa-Lazio, designato l'arbitro della sfida: le composizioni arbitrali della 9° giornata

A pochissime ore dalla vittoria contro la Juventus, che ha portato anche all’imminente esonero di Igor Tudor, ufficializzato pochi minuti fa dalla stessa società bianconera, la Lazio è già pronta a tornare in campo per il primo impegno infrasettimanale di questa stagione di campionato.

Ad attendere i biancocelesti, reduci da un successo fondamentale, ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino, che ospiterà la squadra di Sarri per la nona giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore 20:45 all’Arena Garibaldi.

La designazione arbitrale di Lazio-Juventus

L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Juventus, valida per l'ottava giornata di Serie A, all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Trinchieri. Il quarto uomo sarà invece Michael Fabbri, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, con Davide Ghersini della sezione di Genova all’AVAR.

Le composizioni della 9° giornata

LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: DIONISI

COMO – H. VERONA h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

JUVENTUS – UDINESE h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

ROMA – PARMA h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

GENOA – CREMONESE h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: PERENZONI

VAR: DIONISI

AVAR: VOLPI

INTER - FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV: MARINELLI

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA