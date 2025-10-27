Pisa-Lazio, designato l'arbitro della sfida: le composizioni arbitrali della 9° giornata
L'AIA ha svelato le composizioni arbitrali per l'imminente impegno infrasettimanale
A pochissime ore dalla vittoria contro la Juventus, che ha portato anche all’imminente esonero di Igor Tudor, ufficializzato pochi minuti fa dalla stessa società bianconera, la Lazio è già pronta a tornare in campo per il primo impegno infrasettimanale di questa stagione di campionato.
Ad attendere i biancocelesti, reduci da un successo fondamentale, ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino, che ospiterà la squadra di Sarri per la nona giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore 20:45 all’Arena Garibaldi.
La designazione arbitrale di Lazio-Juventus
L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Juventus, valida per l'ottava giornata di Serie A, all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Trinchieri. Il quarto uomo sarà invece Michael Fabbri, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, con Davide Ghersini della sezione di Genova all’AVAR.
Le composizioni della 9° giornata
LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI
COMO – H. VERONA h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO (foto)
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
INTER - FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA