Pisa-Lazio, designato l'arbitro della sfida: le composizioni arbitrali della 9° giornata

L'AIA ha svelato le composizioni arbitrali per l'imminente impegno infrasettimanale

A pochissime ore dalla vittoria contro la Juventus, che ha portato anche all’imminente esonero di Igor Tudor, ufficializzato pochi minuti fa dalla stessa società bianconera, la Lazio è già pronta a tornare in campo per il primo impegno infrasettimanale di questa stagione di campionato.

Ad attendere i biancocelesti, reduci da un successo fondamentale, ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino, che ospiterà la squadra di Sarri per la nona giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore 20:45 all’Arena Garibaldi.

La designazione arbitrale di Lazio-Juventus

L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Juventus, valida per l'ottava giornata di Serie A, all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Trinchieri. Il quarto uomo sarà invece Michael Fabbri, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, con Davide Ghersini della sezione di Genova all’AVAR.

Le composizioni della 9° giornata 

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

 

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DIONISI

 

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV:       PERRI

VAR:      SERRA

AVAR:       GIUA

 

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     PATERNA

AVAR:     GUIDA

 

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MAGGIONI

 

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV:     ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      NASCA

 

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:    PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

 

INTER - FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GHERSINI

AVAR:       CHIFFI

 

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV:       MARINELLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

