Lazio, Mario Gila è diventato papà di due gemelli: gli auguri della Società

Dopo Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri è arrivato il turno di Mario Gila, infatti, il difensore del club biancoceleste e la compagna Eleonora Pontrelli sono finalmente diventati genitori di due bellissimi gemelli.

Le parole della Società Lazio

Sono nati Ares e Vittoria, primogeniti di Mario Gila!👶 Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Mario e a mamma Eleonora.

Gli auguri della Lazio sui social