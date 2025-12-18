Serie A, registrati 858 infortuni nella stagione 24/25: il costo è impressionante

Secondo quanto riportato da dall’Howden’s 2024/25 Men’s European Football Injury Index (broker assicurativo globale leader in Italia), nella stagione 2024/2025 il numero degli infortuni nei 5 principali Campionati europei ha avuto una netta crescita, tuttavia, si è osservata una riduzione dei costi.

Howden, netta crescita degli infortuni e calo dei costi

Nel corso della stagione scorsa sono stati registrati ben 4.456 infortuni nei 5 principali Campionati europei, tuttavia, il costo complessivo per club è sceso a 676.14 milioni, un netto calo rispetto al record di 832,62 della stagione 23/24. La Bundesliga è in cima alla classifica con 1.197 infortuni, mentre la Premier League (957 infortuni) ha riportato il più alto impatto economico con un costo di 285,7 milioni di euro. Per La Liga, invece, si contano 118 milioni e 957 infortuni, mentre per la Serie A sono stati registrati 858 infortuni e 103,1 milioni, che l'hanno fatta posizionare penultima nella classifica, sopra soltanto alla Ligue 1 (483 infortuni e 58,4 milioni).

L'analisi sulla Serie A

Secondo quanto riportato dall'indagine, nella stagione scorsa la Serie A ha registrato un aumento del 24% degli episodi per un costo totale di 495,23 milioni nelle ultime 5 stagioni. Dopo un calo del numero degli infortuni tra il 21/22 e il 23/24, la stagione scorsa è stato registrato un totale di 858 infortuni (+24% rispetto alla stagione precedente) per un costo complessivo di 103,14 milioni. Ad aver sostenuto il costo più alto è stata la Juventus (16,75 mln di euro, pari al 16,24% dei costi totali della Serie A), seguita da Milan (13,01 mln) e Inter (10,93 mln). La Lazio, invece, ha chiuso le ultime 5 stagioni con piazzamenti costanti nella parte alta della classifica, ma non solo, nel 2022/2023 è riuscita a collocarsi in 2a posizione con 22 infortuni subiti, mentre nel 2021/2022 ha raggiunto il suo record con 59 infortuni, che hanno collocato la squadra al 6°posto. Inoltre, insieme a Napoli, Inter e Roma, la Lazio conta una gravità media contenuta, con stop di circa 13-14 giorni, che evidenziano una presenza di infortuni meno severi.

L'entità degli infortuni

Sono gli infortuni muscolari quelli più frequenti, con circa 318 casi, tuttavia, lo stop da loro provocato è solo di 15 giorni, con un costo medio per infortunio su 0,08 milioni. Gli infortuni al ginocchio, invece, risultato molto più gravi, con 54 giorni di stop e un costo di 0,39 milioni. Oltre a ciò, anche se sono i difensori i più colpiti (307 casi), sono centrocampisti e attaccanti a provocare la spesa maggiore (35,2 milioni e 35,11 milioni). I portieri, invece, registrano gli stop più lunghi (36 giorni) ma incidono in misura limitata sul costo complessivo. A registrare il maggior numero di infortuni (325) e il costo economico più elevato (50,95 milioni) sono i calciatori di 26-30 anni, a seguire ci sono i giocatori over 30 (33,26 milioni). Gli Under 21, invece, registrano stop di 29 giorni ma con un impatto economico limitato, circa 0,9 milioni di euro.

