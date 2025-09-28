Cagliari, infortunio shock per Belotti: il comunicato ufficiale
Questo il report medico del Cagliari sulle condizioni fisiche di Andrea Belotti
Cagliari in ansia per Belotti
Non arrivano buone notizie per la squadra di Pisacane: nella sfida di ieri contro l’Inter, a pochi minuti dal termine del primo tempo Andrea Belotti è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Le sensazioni non erano positive e, proprio in questi minuti, tramite una nota ufficiale il Cagliari ha reso pubbliche le condizioni di Belotti.
Infortunio Belotti: il comunicato del Cagliari
A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche.