Cagliari, infortunio shock per Belotti: il comunicato ufficiale

Cagliari in ansia per Belotti

Non arrivano buone notizie per la squadra di Pisacane: nella sfida di ieri contro l’Inter, a pochi minuti dal termine del primo tempo Andrea Belotti è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Le sensazioni non erano positive e, proprio in questi minuti, tramite una nota ufficiale il Cagliari ha reso pubbliche le condizioni di Belotti.

Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball

Infortunio Belotti: il comunicato del Cagliari