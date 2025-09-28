Il Milan batte il Napoli con l’uomo in meno: decisivi Pulisic e Saelemaekers

Questa sera è andato in scena il big match di giornata tra Milan e Napoli che ha chiuso questa domenica di Serie A. Parma-Torino e Genoa-Lazio, in programma domani, chiuderanno la quinta giornata del campionato italiano.

Milan-Napoli

Partenza da urlo dei rossoneri che in transizione puniscono il Napoli con Saelemaekers, bravo a sfruttare l’assist di Pulisic al terzo minuto. Reazione immediata dei partenopei che sfiorano il pareggio con Gutierrez e McTominay, Maignan però si fa trovare pronto respingendo entrambe le conclusioni. Al minuto 31’, il Milan trova il raddoppio con Pulisic, si tratta del suo quarto centro in campionato. L’episodio chiave del secondo tempo è l’espulsione di Estupinian al minuto 57’: il terzino rossonero commette un fallo da cartellino rosso su Di Lorenzo lanciato a rete, l’arbitro Chiffi concede il calcio di rigore e dopo il richiamo Var espelle Estupinian. Il Napoli accorcia le distanze con De Bruyne dagli undici metri, il forcing finale e le occasioni di Neres però non bastano per pareggiare la partita. Il Milan vince per 2-1 con l’uomo in meno e raggiunge in classifica Napoli e Roma a quota dodici punti.

Serie A, le partite del pomeriggio

Nelle partite delle 15:00, la Roma batte 2-0 il Verona e il Pisa riesce a fermare la Fiorentina sullo 0-0. Nella sfida delle 18:00 invece, il Lecce riesce a trovare la rete del 2-2 grazie a un colpo di testa di Camarda: soltanto un punto per il Bologna di Italiano.