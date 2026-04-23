Motta: “Mi sono lasciato andare alle mie emozioni. Voglio diventare come…”

Sul raggiungimento della finale di Coppa Italia c’è sicuramente il guantone di Motta che è stato il protagonista assoluto ai calci di rigore; decisiva anche la grandissima parata su Scamacca prima dei tempi supplementari. Direttamente dal centro sportivo di Formello, il portiere della Lazio è stato intervistato dalla Rai: queste le sue dichiarazioni.

Da piccolo mi piaceva fare il portiere e buttarmi sulla ghiaia. Mio padre mi dava del matto, ma io dolore non lo sentivo. Dopo la gara mi sono lasciato un po’ andare alle mie emozioni, cosa che cerco di non far mai vedere. Rimanere solido secondo me definisce di più la persona che si è rispetto a essere molto emotivo o troppo emotivo. Io voglio diventare come Cech, voglio provarci. E loro, sia mio padre che mia madre, mi hanno dato la forza e hanno fatto tanti sacrifici per far sì che oggi io sia qui. Non devo mai smettere di imparare, migliorare e crescere. E questo è l’obiettivo, per cercare di arrivare più in alto possibile, senza rimpianti o rammarichi, godendomi la vita senza togliermi nulla.