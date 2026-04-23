Onana decisivo ai calci di rigore come Motta: il dato
Il portiere ex Inter si è reso protagonista dagli undici metri nella Coppa Turca proprio come Motta ieri
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La Lazio è riuscita ad espugnare Bergamo e dopo sette anni torna a giocarsi una finale di Coppa Italia. Il grande protagonista della partita è stato proprio Edoardo Motta che ha parato quattro rigori su cinque calciati dall’Atalanta nella fase finale del match.
Onana come Motta: porta avanti il Trabzonspor grazie ai rigori parati
Proprio nella giornata di oggi, l’ex portiere dell’Inter Onana si è reso protagonista nella Coppa Turca: il numero 24 ha parato tre rigori su quattro calciati dalla squadra avversaria e ha portato il Trabzonspor in semifinale.