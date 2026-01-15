Formello: ancora non si vede Basic, gestione per Vecino

Doppia seduta di allenamento quest'oggi a Formello in vista del Como dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri in seguito alla vittoria di Verona. La seduta pomeridiana è stata trasmessa gratuitamente sulle piattaforme S.S. Lazio.

Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Gli assenti

Non sono scesi sui campi del Centro Sportivo di Formello per la seduta pomeridiana, oltre a Dia e Dele-Bashiru, il senegalese in finale di Coppa d'Africa, anche Patric e Gigot ormai lungodegenti. Se questa mattina c'erano flebili speranze per Toma Basic, il centrocampista croato è rimasto ancora ai box e calano le possibilità di vederlo titolare lunedì.

Vecino ha svolto solo il riscaldamento

Ancora troppo presto per capire quali saranno gli interpreti che scenderanno in campo lunedì sera contro il Como con mister Sarri che ha svolto diverse variazioni. Per quel che riguarda i nuovi: Ratkov è stato inserito nel tridente con Isaksen e Pedro, mentre Taylor ha condiviso il centrocampo nella squadra avversaria con Rovella ed un calciatore della Primavera biancoceleste.

Da notare a centrocampo l'assenza di Vecino nelle prove svolte da Sarri con l'uruguayano che ha svolto solo il riscaldamento insieme al gruppo.