Lazio Women, Goldoni: "La fede mi ha restituito la libertà"

Radio Vaticana ha rilasciato un estratto dell'intervista ad Elonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, che si è espressa sulla sua forte fede.

Tante volte viene detto a chi ha fede che la fede toglie libertà e io trovo invece che la fede mi abbia restituito la libertà. Io frequento i luoghi, la parrocchia dove vivo, quindi al momento a Formello.