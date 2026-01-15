Lazio Women, Goldoni: "La fede mi ha restituito la libertà"
Radio Vaticana ha rilasciato un estratto dell'intervista ad Elonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, che si è espressa sulla sua forte fede
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Eleonora Goldoni a Radio Vaticana
Tante volte viene detto a chi ha fede che la fede toglie libertà e io trovo invece che la fede mi abbia restituito la libertà. Io frequento i luoghi, la parrocchia dove vivo, quindi al momento a Formello.