Buon compleanno Taty, la punta biancoceleste spegne 27 candeline: gli auguri della Società

Tanti auguri Taty Castellanos, l'attaccante del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 27 anni. Nonostante alcune occasioni per fare gol mancate, come durante il derby della Capitale, ogni volta che la Lazio è riuscita a trionfare in queste prime 5 gare di Campionato l'ex Girona ci ha messo lo zampino, infatti, nell'incontro allo stadio Olimpico contro l'Hellas Verona, non solo ha centrato la rete avversaria su assist di Nicolò Rovella ma è anche stato l'artefice dei due assist che hanno portato ai gol di Guendouzi e Zaccagni. Anche a Genova l'attaccante ha fatto puntare i riflettori su di lui, infatti, al minuto 4' il suo passaggio ha condotto alla rete di Matteo Cancellieri, mentre al 30' ha centrato la porta su assist di Adam Marusic.

Gli auguri della Lazio a Taty sui social

