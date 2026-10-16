Criscitiello attacca l’omaggio a Mourinho in Roma-Real: "Accoglienza fuori luogo, ha vinto solo una Conference che è una coppettina"

Criscitiello critica l’accoglienza a Mourinho

Michele Criscitiello giudica eccessiva l’accoglienza riservata dai tifosi della Roma a José Mourinho all’Olimpico, prima della sfida contro il Real Madrid. Al centro della sua critica ci sono gli striscioni e gli omaggi dedicati all’ex allenatore.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il direttore dell’emittente ha dichiarato: «Accoglienza fuori luogo per Mourinho. A Roma ha vinto solo una Conference che è una coppettina». Per spiegare il suo giudizio, ha aggiunto un paragone con il passato del portoghese: «Un’accoglienza così me la potevo aspettare dall’Inter per il triplete».

La Conference e il riferimento a Gasperini

Gli omaggi dell’Olimpico mostrano un legame ancora forte tra Mourinho e i tifosi romanisti. Criscitiello, però, ritiene che la celebrazione sia andata oltre: «Per una coppettina come la Conference League hanno fatto diventare Mourinho dio sceso in terra».

Il giornalista collega il tributo anche alla posizione dell’attuale tecnico della Roma: «Bastava un applauso, così si manca di rispetto anche a Gasperini che si sta facendo il mazzo per questa squadra». Le sue parole arrivano nel dibattito seguito alla serata europea conclusa con la rimonta del Real Madrid.

Nella pagina successiva: Le parole sul finale della serata e la spiegazione di Mourinho