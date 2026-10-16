Conceicao verso domenica: «ci aspetta la Lazio che sta molto bene"

Francisco Conceicao guarda già alla sfida tra Juventus e Lazio. Dopo la vittoria contro il Celta Vigo, l’attaccante ha indicato nella ripresa giocata a Vigo il punto da cui ripartire per cercare un altro successo. Ha anche voluto chiarire quanto accaduto al momento della sua sostituzione.

Conceicao chiarisce l’episodio della sostituzione

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Conceicao ha ricostruito l’episodio avvenuto nel secondo tempo della sfida di Europa League contro il Celta Vigo. «Non ho litigato con nessuno, sono uscito e ho dato una piccola botta alla panchina», ha spiegato l’attaccante.

Ai microfoni di Sky ha aggiunto: «Non abbiamo avuto nessun dialogo con nessuno dello staff, sono andato dentro e ho cambiato la maglia». Per Conceicao è importante che emerga la verità sull’accaduto, ma la sua attenzione è rivolta soprattutto ai tre punti conquistati.

La risposta della Juventus dopo l’intervallo

Per la Juventus quella contro il Celta Vigo è stata la seconda vittoria in altrettante gare europee. Conceicao ha raccontato che, durante l’intervallo, l’allenatore aveva avvertito la squadra: continuando come nel primo tempo, non avrebbe vinto. I bianconeri, ha spiegato, erano in ritardo nei contrasti e nelle giocate.

Nella ripresa, invece, è arrivata quella che l’attaccante ha definito una bella risposta. È da quel secondo tempo che la Juventus intende ripartire.

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