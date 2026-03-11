I risultati della Champions League: show Real Madrid e Psg

Si sono chiuse questa sera le altre partite che rappresentano gli ottavi di Champions League. Diversi i risultati sorprendenti, non tanto per l'esito della squadra vincente quanto per i passivi a cui abbiamo assistito. Su tutti brillano Real Madrid e Psg che annientano letteralmente Manchester City e Chelsea (3-0 e 5-2). Conferme importanti anche dal Bodo Glimt che dopo aver eliminato l'Inter si presenta alla grande nella sfida con i portoghesi dello Sporting Lisbona, 3-0 schiacciante sul campo complicato in Norvegia. Nel pomeriggio poi è andato in scena il match tra Bayer Leverkusen ed Arsenal, finito in parità per 1-1.

I risultati di ieri sera

Galatsaray-Liverpool 1-0

Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Atletico Madrid-Tottenham 5-2

Newcastle-Barcellona 1-1

Miraggio quinta italiana in Champions

Male, molto male le italiane quest'anno nelle coppe europee, sopratutto per quanto riguarda la massima competizione, ovvero la Champions League. Il ranking è uno dei peggiori degli ultimi anni ed è quasi impossibile che l'Italia possa guadagnare una quinta squadra da portare il prossimo anno in Champions League. Tra l'altro, l'ultima rimasta nella competizione è l'Atalanta, che però ha subito una sconfitta impossibile da rimontare e di conseguenza si trova a soli 90 minuti dall'eliminazione.