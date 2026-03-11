Lazio, c'è una big della Liga che piomba su Mario Gila

C'è aria di addio per Mario Gila. Il difensore spagnolo è cresciuto molto con la maglia della Lazio ed inevitabilmente, attorno a lui, è aumentato l'interesse di diversi club, italiani e non solo. Il contratto del calciatore è in scadenza il prossimo anno, estate 2027, è se la società capitolina vuole monetizzare, la cessione dovrà avvenire nella prossima finestra di calciomercato, ovvero quella estiva. Probabilmente la Lazio proverà a convincere nuovamente il calciatore con un'offerta di rinnovo ma da parte dello spagnolo è nell'aria l'idea di lasciare la capitale. L'ultimo interesse arriva dalla Liga spagnola e a riportare la notizia è il portale AS.

Il club spagnolo che vuole Mario Gila

Non un club a caso vuole Mario Gila. Parliamo di una big del campionato spagnolo: l'Atletico Madrid. Probabilmente i Colchoneros avranno bisogno di un difensore centrale ed i fari sembrano puntati sul numero 34 della Lazio. Sul mercato però l'Atletico dovrà vedersela con il Real Madrid, che detiene il 50% della futura rivendita sul centrale e che sta seguendo da vicino la sua crescita. Più volte il suo nome è stato accostato a quello dei Blancos, dove attualmente in panchina siede Arbeloa dopo l'esonero di Xabi Alonso. Si potrebbe quindi aprire un vero e proprio derby in Spagna.

Le altre squadre interessate al difensore

La crescita di Mario Gila è iniziata proprio con Maurizio Sarri, che inizialmente lo vedeva poco ma che è stato costretto poi a farlo debuttare per i tanti infortuni. Da li il difensore spagnolo non ha pià lasciato il campo, si è fatto sempre più spazio diventando un pilastro della difesa laziale. Adesso però il suo ciclo biancoceleste sembra esser al termine e con ogni probabilità la prossima estate lascerà la capitale. Vi abbiamo raccontato l'interesse dell'Atletico Madrid ma viste le qualità del giocatore le attenzioni sono arrivate anche dall'Italia. Il club maggiormente interessato sembra essere il Milan, dove c'è nel ruolo di direttore sportivo Igli Tare, ovvero colui che lo ha scoperto e lo ha portato alla Lazio. Un'altra società che ha effettuato sondaggi è l'Inter, il calciatore piace ma da capire quanto si possa concretizzare una ipotetica trattativa. Per Mario Gila è tutto aperto e questa estate i biancocelesti saranno pronti ad ascoltare varie offerte.