Sarri aspetta Vecino: pedina preziosa per il suo centrocampo

Poco più di 48 ore e la Lazio di Maurizio Sarri sarà chiamata a scendere in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Trasferta delicata contro i neroverdi che sono in un momento di crescita. I problemi invece per i biancocelesti, sono incentrati sulla linea mediana. Il forfait di Nicolò Rovella, causa affaticamento muscolare, porterà Sarri a scegliere Danilo Cataldi come centrale di centrocampo. L'altro tassello che non convince è Fisayo Dele-Bashiru, le qualità non mancano ma restano per lo più inespresse e l'allenatore toscano si augura un cambio di rotta da parte del centrocampista nigeriano. Un profilo che rappresenta essere un fedelissimo di Sarri è Matias Vecino, per lui il rientro è ormai alle porte e potrebbe rappresentare un elemento fondamentale.

La situazione Vecino

Esperienza e qualità al servizio della squadra; questo rappresenta Matias Vecino per Maurizio Sarri. Scalpita infatti l'uruguaiano, desideroso di tornare protagonista dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. Il centrocampista ha finalmente superato i problemi fisici e si sente pronto, tanto da candidarsi con decisione per un posto da titolare nel prossimo match. La sua assenza durante l’ultima seduta di allenamento aveva creato un po’ di apprensione, ma si è trattato di un falso allarme: il club ha fatto sapere che il giocatore era out per un permesso precedentemente concordato e non per motivi fisici.

Le prossime ore saranno decisive. Mister Sarri dovrà valutare se dare un’altra opportunità a un Dele-Bashiru in cerca di riscatto o se affidarsi all’esperienza di un Vecino pienamente recuperato e pronto a dare battaglia.

I numeri con la Lazio

Un periodo con l'aquila sul petto sotto la guida, per lo più, di Maurizio Sarri. Tanti gol importanti, spesso in match che non riuscivano a sbloccarsi oppure in Europa, nella mente di tutti i tifosi la rete realizzata a Glasocw contro il Celtic nella serata di Champions League. Per lui lo score segna ben 83 presenze e 10 reti realizzate.