Il main sponsor sta diventando un'Odissea: la situazione

Quest'anno per la Lazio e per i laziali è mancato il tanto agognato calciomercato. E' risaputo come le trattative dell'era Claudio Lotito siano spesso sofferenze che si dilungano per giorni, settimane, se non mesi. L'unico aspetto positivo di questo mercato assente era non dover sospirare a lungo per vedere un acquisto arrivare ma così non è stato. Un deja vù fa breccia nel popolo biancoceleste. Quelle che erano le sofferte trattative in entrata si riversate sulla questione main sponsor, elemento che è diventato fondamentale per le casse biancocelesti e per calmare le acque e per permettere di operare nel calciomercato invernale di gennaio.

La situazione sponsor

Ormai un'abitudine, da diversi anni, non avere un vero e proprio main sponsor sulle maglie della Lazio. Situazione singolare che inevitabilmente grava sugli introiti di una società di calcio. Erano i primi di agosto quando Il Corriere dello Sport, quasi come un fulmine a ciel sereno, sganciò una specie di bomba che parlava di come il presidente Claudio Lotito fosse a lavoro per un main sponsor con l'obiettivo di farlo debuttare sulle maglie nella prima giornata di campionato contro il Como di Cesc Fabregas.

Così non fu. Passarono le settimane e passò anche quella che portò a Lazio-Hellas Verona. A quel punto i più ottimisti pensarono: “adesso ci sono due settimane per via dello stop per le nazionali, si farà sicuramente” e dall'altra parte i pessimisti: “siamo alle solite, tocca soffrire e sudare anche per lo sponsor”. Nel frattempo il tempo passa e da parte della società tutto tace mentre la stampa continua ad ipotizzare, dedurre e basarsi su qualche notizia che trapela.

Le ultimissime

Settimane che si parla di main sponsor per le maglie della Lazio ma la luce in fondo al tunnel sembra non intravedersi o forse arriverà improvvisamente tutta insieme. Si è parlato a lungo di un marchio molto vicino all'accordo con i biancocelesti, una tech company anche importante, invece no. Sembra, da quanto riportato dal giornalista Alberto Abbate, che questa trattativa sia svanita del tutto. Sul tavolo sembrano essercene altre due a cui la società è alle prese. Non resta che aspettare, prevedere i tempi è cosa alquanto impossibile sopratutto quando al tavolo delle trattative si siede una persona eclettica come Claudio Lotito.