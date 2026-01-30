Lazio-Genoa, Zaccagni indisponibile: il motivo dell’assenza
Assenza dell’ultimo momento, il capitano Zaccagni non ci sarà contro il Genoa
Zaccagni - Fraioli
Notizia degli ultimi minuti, Mattia Zaccagni non ci sarà per la partita di questa sera tra Lazio e Genoa: il capitano dei biancocelesti non potrà aiutare la squadra ad ottenere i tre punti.
Zaccagni salta il Genoa: il motivo
Il capitano della Lazio non sarà disponibile per la partita a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome. Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra.