Lazio-Genoa, Zaccagni indisponibile: il motivo dell’assenza

Assenza dell’ultimo momento, il capitano Zaccagni non ci sarà contro il Genoa

Emanuele Petrucci /
Zaccagni
Zaccagni - Fraioli

Notizia degli ultimi minuti, Mattia Zaccagni non ci sarà per la partita di questa sera tra Lazio e Genoa: il capitano dei biancocelesti non potrà aiutare la squadra ad ottenere i tre punti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni salta il Genoa: il motivo 

Il capitano della Lazio non sarà disponibile per la partita a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome. Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra.

Lazio-Genoa, Sarri nel pre: "Contestazione? Una dimostrazione d'amore dei tifosi"
Lazio-Genoa, De Rossi: “La Lazio è una squadra forte, lo stadio vuoto…”