Lazio-Juventus: sorpresa tra i convocati biancocelesti

Poco più di 8 ore e le luci dello stadio Olimpico di Roma si accenderanno per ospitare Lazio-Juventus, ottava giornata del campionato di serie A. Sarà il match in posticipo che chiuderà questa giornata. A sfidarsi saranno anche Maurizio Sarri contro Igor Tudor. Il primo alle prese con gli infiniti infortuni che stanno martoriando la sua squadra. L'allenatore bianconero invece è a corto di risultati positivi e deve portare a casa punti importanti per convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui. Nel frattempo da pochi minuti sono usciti i nomi dei convocati per la partita di stasera.

I convocati biancocelesti

Nel quartier generale di Formello è ormai risaputo che l'infermeria è stracolma. L'ultimo forfait è arrivato dal reparto difensivo, con Nuno Tavares che è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. La notizia ha gettato nella preoccupazione Maurizio Sarri che dovrà trovare il modo di sostituire il portoghese. Missione non facile visto che Adam Marusic, spesso dirottato a sinistra, nelle ultime ore è alle prese con un attacco influenzale. L'altra ipotesi è quella di Hysaj e il punto interrogativo Luca Pellegrini. Quest'ultimo risulta tra i convocati, quasi a sorpresa, nonostante le sue condizioni fisiche sono tutt'altro che al 100%.

Luca Pellegrini

Il post social del club con i convocati