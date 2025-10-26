Mimun: "Troppi infortuni. Alla Lazio serve un miracolo contro la Juventus"
Il giornalista de "Il Messagero" tifoso laziale parla dei biancocelesti e della sfida contro la vecchia signora
Nell'edizione odierna de Il Messaggero, il giornalista, noto tifoso laziale, Clemente Mimun ha parlato del momento della Lazio e del match che andrà in scena stasera allo stadio Olimpico di Roma tra i biancocelesti e la Juventus di Igor Tudor.Il direttore del Tg5 tocca vari temi, dal calciomercato bloccato che non ha permesso ai capitolini di migliorarsi, agli infortuni che non danno tregua, passando per l'ultimo match giocato a Bergamo fino alla gara di stasera.
Le parole di Mimun su Lazio-Juventus
La Juventus è in crisi e noi per tradizione, purtroppo, risolviamo spesso i problemi degli altri, ma chissà che la grinta e la volontà di quel che rimane dei nostri non riesca a fare un altro miracolo.
La partita con l'Atalanta e la situazione generale
A Bergamo un buon punto che premia gli sforzi visti per l'intero match dal gruppo squadra. Abbiamo il dovere di continuare a sostenere con affetto chi scende in campo. Tra mancati rinforzi e i 17 infortuni da inizio campionato, "c'è poco da stare allegri ma i tifosi della Lazio sono abituati a soffrire e, proprio da quella sofferenza, bisogna ripartire.