Mimun: "Troppi infortuni. Alla Lazio serve un miracolo contro la Juventus"

Nell'edizione odierna de Il Messaggero, il giornalista, noto tifoso laziale, Clemente Mimun ha parlato del momento della Lazio e del match che andrà in scena stasera allo stadio Olimpico di Roma tra i biancocelesti e la Juventus di Igor Tudor.Il direttore del Tg5 tocca vari temi, dal calciomercato bloccato che non ha permesso ai capitolini di migliorarsi, agli infortuni che non danno tregua, passando per l'ultimo match giocato a Bergamo fino alla gara di stasera.

Le parole di Mimun su Lazio-Juventus

La Juventus è in crisi e noi per tradizione, purtroppo, risolviamo spesso i problemi degli altri, ma chissà che la grinta e la volontà di quel che rimane dei nostri non riesca a fare un altro miracolo.

La partita con l'Atalanta e la situazione generale