Petrucci: “Espulsione a Basic? Vi dico quante giornate rischia”

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto un punto sulla situazione della Lazio in chiave mercato e sulle questioni di campo in vista della Cremonese.

La Lazio potrà fare mercato a gennaio?

Si andrà verso un mercato a saldo zero, queste sono le sensazioni che rimangono, anche se la certezza ancora non c’è. La buona notizia è che non sarà ancora un mercato bloccato, ma con paletti e limitazioni, dunque un mercato con la calcolatrice alla mano. Provo a prendere il buono da questa situazione, dicendo che la Lazio potrà muoversi per poter fare qualche operazione, meglio sicuramente rispetto all’estate scorsa quando non hai potuto fare nulla in sede di mercato.

La questione arbitri

Sulla situazione arbitrale poco puoi fare se non sottolineare ciò che succede. Nel concreto non puoi fare nulla, si può evidenziare la cosa oppure c’è sempre il silenzio stampa, ma nel concreto non si può fare nulla se non manifestare dissenso.

La squalifica a Basic, ecco cosa rischia

Io non la chiamo più nemmeno emergenza questa situazione delle assenze, ormai sta diventando una cosa continuativa. Vediamo cosa deciderà il giudice sportivo su Basic, il rischio è quello addirittura di 2-3 giornate di stop per condotta violenta, dipende da quello che avrà scritto l’arbitro nel referto. Ma la sensazione è che Basic abbia terminato il suo 2025.

La situazione in vista di Lazio-Cremonese