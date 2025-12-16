Parma-Lazio, Open Var: "Rosso confermato, molto bravo Marchetti"

La Lazio è uscita da Parma trionfante in none contro undici grazie al gol dell'uomo del momento Tijjani Noslin. Tantissime discussioni hanno incendiato il post-partita soprattutto sul cartellino rosso a Zaccagni, che è stato analizzato ad Open Var su Dazn con il responsabile rapporti istituzionali del CAN A e Can B, Andrea De Marco.

Arbitro: "Fallo, cartellino rosso"

Sala VAR: "Matteo, sono Gianluca, il rosso è confermato, molto bravo, il pallone lo gioca quello del Parma quindi può andare

Arbitro: “Grazie Gianlu. Zacca me l'hanno confermato ci sono venti telecamere mi dispiace per te, mi dispiace caro lo sai pure te".

In queste situazioni c'è massima severità nel punire quelli che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il cartellino rosso, l'arbitro è piazzato benissimo è molto bravo a estrarre subito lui il cartellino rosso. I criteri che portano a questo tipo di decisione sono la velocità, Zaccagni si lancia, la gamba alta e questo è una delle causali del fallo grave di gioco e poi anche l'incolumità del calciatore. Qui fortunatamente non lo prendo pieno ma sono interventi che vanno sanzionati e ci sarà massima severità nell'arco di tutto il campionato su situazioni come queste. Valutare questi interventi è una nostra priorità.