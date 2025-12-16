Parma-Lazio, Open Var: "Rosso confermato, molto bravo Marchetti"
La Lazio è uscita da Parma trionfante in none contro undici grazie al gol dell'uomo del momento Tijjani Noslin. Tantissime discussioni hanno incendiato il post-partita soprattutto sul cartellino rosso a Zaccagni, che è stato analizzato ad Open Var su Dazn con il responsabile rapporti istituzionali del CAN A e Can B, Andrea De Marco.
Il colloquio con la Sala Var
Arbitro: "Fallo, cartellino rosso"
Sala VAR: "Matteo, sono Gianluca, il rosso è confermato, molto bravo, il pallone lo gioca quello del Parma quindi può andare
Arbitro: “Grazie Gianlu. Zacca me l'hanno confermato ci sono venti telecamere mi dispiace per te, mi dispiace caro lo sai pure te".
Il commento a Open Var di Andrea De Marco
In queste situazioni c'è massima severità nel punire quelli che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il cartellino rosso, l'arbitro è piazzato benissimo è molto bravo a estrarre subito lui il cartellino rosso. I criteri che portano a questo tipo di decisione sono la velocità, Zaccagni si lancia, la gamba alta e questo è una delle causali del fallo grave di gioco e poi anche l'incolumità del calciatore. Qui fortunatamente non lo prendo pieno ma sono interventi che vanno sanzionati e ci sarà massima severità nell'arco di tutto il campionato su situazioni come queste. Valutare questi interventi è una nostra priorità.