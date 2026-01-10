Ufficiale, la Lazio Women acquista Bergman Lundin: il comunicato

La Lazio Women ha rilasciato un comunicato per confermare l'acquisto di BergmanLundin, nuova centrocampista del club biancoceleste ed ex Valerdnga

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Anna Marika Bergman Lundin è una nuova calciatrice biancoceleste.

La sua storia 

Centrocampista svedese classe 1999, nella corso della sua carriera ha vestito in patria le maglie di Jitex IK, Uppsala Fotboll e BK Häcken, prima di approdare in Inghilterra al West Ham e successivamente in Norvegia al Vålerenga con cui ha partecipato nel corso di questa stagione anche la UEFA Women` s Champions League. 

