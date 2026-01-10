Ufficiale, la Lazio Women acquista Bergman Lundin: il comunicato

La Lazio Women ha rilasciato un comunicato per confermare l'acquisto di BergmanLundin, nuova centrocampista del club biancoceleste ed ex Valerdnga.

Centrocampista svedese classe 1999, nella corso della sua carriera ha vestito in patria le maglie di Jitex IK, Uppsala Fotboll e BK Häcken, prima di approdare in Inghilterra al West Ham e successivamente in Norvegia al Vålerenga con cui ha partecipato nel corso di questa stagione anche la UEFA Women` s Champions League.