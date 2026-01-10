Calciomercato Lazio, un club turco fa sul serio per Nuno Tavares: i dettagli

Il calciomercato invernale della Lazio continua a riservare sorprese, con diversi movimenti in entrata e uscita che stanno attirando l’attenzione, una delle operazioni in uscita potrebbe riguardare Nuno Tavares. Il giocatore, che non ha trovato molta continuità nella formazione di Maurizio Sarri, sembra essere destinato a lasciare la Capitale, con il Besiktas che ha avanzato una proposta concreta.

Nuno Tavares - Fraioli

Il Besiktas rilancia per il terzino portoghese

Il Besiktas è in pole per ingaggiare il terzino. Il club di Istanbul aveva già avanzato un'offerta, proponendo un prestito con diritto di riscatto, la Lazio al momento apre solo a trattative a titolo definitivo. Il Besiktas avrebbe infatti alzato la propria offerta, proponendo al club biancoceleste 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore, al quale è stato offerto un contratto di 4 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna attualmente. Un'operazione che potrebbe essere facilitata dall'imminente cessione di Demir Ege Tiknaz al Braga.

Nonostante l’offerta del Besiktas, Nuno Tavares avrebbe già espresso una preferenza per un trasferimento in Arabia Saudita, in particolare all’Al-Ittihad, club che sta cercando rinforzi per la sua difesa. La destinazione saudita potrebbe risultare più allettante per lui, sia dal punto di vista economico che della visibilità internazionale. Questo complica la trattativa con il Besiktas, che dovrà competere con una proposta più allettante per il giocatore.