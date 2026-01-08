Ratkov termina le visite mediche a Villa Mafalda: si avvicina l'ufficialità
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il primo acquisto in casa Lazio è vicino all'ufficialità: dopo esser approdato ieri sera nella Capitale, Petar Ratkov questa mattina ha svolto le consuete visite mediche a Villa Mafalda per dare inizio alla sua nuova avventura nella Capitale.
Ratkov verso la firma
Conclusi gli accertamenti a Villa Mafalda, stando quanto raccolto da TMW, il classe 2003 raggiungerà anche l'Isokinetic per sottoporsi ai consueti test atletici. Sempre nella giornata di oggi è in programma la firma del contratto quinquennale e l'ufficialità.