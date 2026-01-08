Lo Zenit piomba su Nuno Tavares: la scelta di Fabiani

Uno degli altri innesti biancocelesti che potrebbe salutare in questa sessione di gennaio la Lazio è Nuno Tavares. Il terzino sinistro sta vivendo un periodo complesso e non è da escludere un suo possibile addio imminente.

Sull’ex miglior assist dello scorso anno è piombato lo Zenit con un’offerta di 1 milione per il prestito e 12 per il diritto di riscatto. Una proposta prontamente rifiutata da Fabiani, dato che non rientra nelle richieste del club biancoceleste.