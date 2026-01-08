Cancellieri: "Grande primo tempo, ma è mancata la cattiveria sotto porta. Sul mio ruolo..."

Non solo il mercato è uno dei temi centrali in casa Lazio, ma anche i numerosi impegni a cui è stata chiamata in queste ultime settimane la squadra di Maurizio Sarri. Proprio nell'ultimo match, contro la Fiorentina, una delle sorprese maggiori è stato l'impiego di Matteo Cancellieri nel ruolo di centravanti: una scelta forzata da parte del tecnico toscano, a causa della profonda emergenza che ha colpito la rosa biancoceleste, falcidiata da diverse assenze.

Proprio l'attaccante ex Parma è intervenuto questa mattina ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la prestazione di biancocelesti di ieri sera contro la Viola.

Cancellieri a LSC

Le dinamiche sono sempre queste. Oggi dobbiamo guardare anche le cose buone che abbiamo fatto, ad esempio il grande primo tempo. C’abbiamo avuto diversi spunti, molte occasioni, tra cui quella con Gila, che ha subito una trattenuta. Se proprio devo trovare una critica, dico la cattiveria sotto porta, che ci avrebbe potuto portare in vantaggio già nel primo tempo. Ma ho visto comunque una Lazio sul pezzo.

Sul ruolo in Lazio-Fiorentina