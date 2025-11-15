Lazio, Bezzi: " Contestazioni contro Lotito? Lo stanno rafforzando, bisogna cambiare strategia"

Il giornalista della Rai Gianni Bezzi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le continue contestazioni da parte dei tifosi laziali contro il gestore della Lazio, inoltre, Bezzi si è concentrato anche sulla posizione di Lotito all'Interno del suo partito.

Il presidente è stato attaccato con degli striscioni in Parlamento, con gli aerei: chi fa questo e ha visto che nulla cambia nulla non può pensare che la politica aiuti. Anche dire che all’interno di questo partito prima o poi lo faranno fuori è una grande sciocchezza, chi fa certe affermazioni non conosce la politica, che è fatta con i voti e vi posso garantire che Lotito è un uomo molto apprezzato all’interno del suo partito perché è una macchina da guerra, lavora tanto. Questo interessa alla politica. Per quanto Lotito sia malvisto fuori, è benvisto dentro. E se i tifosi non lo voteranno, dai giallorossi di voti ne arriveranno tanti. Lotito se ne infischia, lui resterà presidente finché vorrà e potrà, quindi va cambiata la strategia dei tifosi.