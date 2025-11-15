Bologna, Immobile: l'ex capitano ricorda la Lazio e svela la data del suo rientro

Il percorso di Ciro Immobile al Bologna ha incontrato degli ostacoli già nella prima partita di Campionato, infatti, l'attaccante si è fermato circa dopo 30 minuti di gioco a causa di una lesione del retto femorale destro ma fortunatamente il rientro dell'ex capitano della Lazio, che nel corso di un evento ha ribadito il suo amore per le aquile, sembra sempre più vicino.

Immobile: la data del rientro e il ricordo della Lazio

Durante un evento al Macron Store di Galleria Cavour, a Bologna, Ciro Immobile ha comunicato ai tifosi rossoblu che potrà tornare in campo a partire dall'incontro con l'Udinese, in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00, inoltre, come riportato dal Corriere di Bologna l'attaccante è stato accolto come un eroe ed ha iniziato a firmare cappellini, sciarpe, gli alieni di scuola e magliette sia del Bologna che della Lazio, segno di un legame ancora indissolubile tra l'ex capitano e la tifoseria biancoceleste.

Immobile e la Lazio: una storia d'amore intramontabile

Ciro Immobile, attuale calciatore del Bologna ed ex attaccante del Besiktas, ha una lunga carriera calcistica alle sue spalle, infatti, l'ex capitano della Lazio è sceso in campo con la maglia della Juventus, del Genoa, del Torino, del Borussia Dortmund e del Siviglia, tuttavia, il periodo più lungo, l'attaccante, lo ha trascorso nella squadra biancoceleste. Nella Lazio, Immobile, ha disputato in totale 340 partite ed ha segnato 207 gol, ma non solo, l'ex capitano, nelle aquile, ha vinto il titolo di capocannoniere per 4 volte e, grazie ai numerosi palloni mandati in rete, é diventato il miglior marcatore della squadra. Nonostante l'addio pronunciato nel 2024, la storia d'amore tra il club biancoceleste e il numero 17 sarà sempre intramontabile.