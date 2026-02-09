Lazio, allarme nel reparto difensivo: a rischio anche Provstgaard e Gila

La situazione si complica per il mister, le alternative scarseggiano sempre di più e la situazione, soprattutto nel reparto difensivo, diventa veramente complicata. Mario Gila e Oliver Provstgaard, partiti entrambi titolari a Torino, sono stati sostituiti poco prima della fine del secondo tempo dopo aver riscontrato alcuni problemi.

Le condizioni di Gila e Provstgaard

Come riportato dall'edizione odierna della Repubblica, sembra che il centrale danese abbia riportato un problema al flessore, mentre per lo spagnolo dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, infatti, una volta uscito dal campo si è toccato la parte posteriore della coscia destra. Nei prossimi giorni entrambi dovranno sottoporsi agli accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, con la speranza che possano tornare disponibili al più presto.

La situazione in difesa

Nonostante il ritorno di Pellegrini e la giusta mentalità che sembra essere stata ritrovata da Tavares, la situazione nel reparto difensivo è veramente difficile da gestire, soprattutto dato che nelle prossime gare la Lazio sarà impegnata in due incontri fondamentali. Mercoledì alle ore 21:00 e alle ore 18:00 di San Valentino, infatti, le aquile dovranno scendere rispettivamente in campo a Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia e all'Olimpico per sfidare l'Atalanta. Per quanto riguarda le fasce, oltre a Pellegrini e Tavares è confermata la presenza anche di Marusic e Hysaj, mentre Lazzari sarà ancora fermo ai box. La situazione tra i centrali, invece, è critica, infatti, anche se Romagnoli sarà disponibile allo stadio Dall'Ara, non potrà essere utilizzato contro la Dea per via di una squalifica, mentre le condizioni di Gila e Provstgaard sono da valutare ma difficilmente potranno scendere in campo mercoledì. L'unica presenza certa è quella di Patric, riutilizzato ieri dopo mesi di stop. La situazione a Bologna sicuramente sarà complicata ma almeno due uomini ci saranno, cosa che potrebbe non accadere sabato.