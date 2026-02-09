Juventus-Lazio, Cesari: "L'intervento di Gila su Cabal? Il VAR non è intervenuto perché..."

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A e celebre moviolista, è intervenuto durante Pressing a Sportmediaset per commentare l'annullamento del gol di Koopmeiners durante Juventus-Lazio, decisione presa dal direttore di gara Guida per un fallo di Thuram, e l'intervento di Gila su Cabal.

Il gol di Koopmeiners viene annullato per la posizione irregolare di Thuram che non permette a Provedel di effettuare la parata. Qualche secondo prima c'è l'intervento di Gila su Cabal. Guida è posizionato bene, ricordo solo che non è possibile l’intervento del Var perché Rocchi ha detto che interviene solo se c’è anche un cartellino giallo. È negligenza, e quindi è da ammonizione, o intervento dinamico? È una decisione dell’arbitro di campo.