Calciomercato, Timber rompe con il Feyenoord: e la Lazio…

Rottura improvvisa a Rotterdam

Ha del clamoroso quanto accaduto a Rotterdam dopo Feyenoord–Sparta. Quinten Timber, centrocampista classe 2001 e obiettivo di mercato della Lazio, ha di fatto annunciato il suo addio immediato al Feyenoord. La separazione era nell’aria da tempo, complice il contratto in scadenza a giugno, ma tutto lasciava pensare a un epilogo estivo. La frattura definitiva è invece arrivata dopo il duro confronto con l’allenatore Robin van Persie, che ha sancito la fine dell’esperienza di Timber in Olanda.

Lo sfogo del giocatore

Dopo la sconfitta per 4-3 al De Kuip, Timber ha chiesto di rilasciare un’intervista a ESPN, manifestando apertamente il proprio malcontento. Partito dalla panchina e fischiato al momento dell’ingresso in campo, il centrocampista non ha gradito soprattutto le dichiarazioni pre gara del tecnico, accusato di non averlo tutelato. Timber ha ribadito il proprio impegno totale per la squadra, respingendo ogni critica sul suo atteggiamento e chiarendo il futuro: non intende lasciare il club a parametro zero e, proprio per questo, l’addio immediato diventa ora l’ipotesi più probabile. Parole forti, che lasciano poco spazio a ripensamenti e chiudono definitivamente il capitolo Feyenoord.