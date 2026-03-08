Lecce-Cremonese 2-1, la decidono Pierotti e Stulic: salentini fuori dalla zona rossa

Scontro diretto di altissima importanza per i piani bassi della classifica. Ad aprire questa domenica di Serie A alle 12:30 sono state Lecce e Cremonese, appaiate entrambe a quota 24 punti e in lotta per la salvezza. Entrambe le squadre arrivano alla sfida senza attraversare un momento particolarmente positivo: se la formazione di Di Francesco è reduce da due sconfitte consecutive, mentre quella di Nicola sta vivendo un momento ancora più complicato, non riuscendo a vincere dallo scorso 7 dicembre e raccogliendo da allora appena 4 punti, frutto dei pareggi con Lazio, Cagliari, Verona e Genoa.

Il racconto del primo tempo

Un inizio nervoso, costellato da tanti falli e da un gioco spezzato, che non ha permesso alle due squadre di sbloccare il match fino al 22', quando il Lecce riesce a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Pierotti, che non segnava da più di un anno: l'ultimo gol risaliva a gennaio 2025. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gallo, Pierotti anticipa tutti in area e batte Audero, che esce male dalla porta e consente all'avversario di insaccare con facilità. Pochi minuti prima dell'intervallo i padroni di casa raddoppiano con un calcio di rigore trasformato da Stulic al 38': la deviazione con il braccio di Bianchetti costa cara alla Cremonese. Sozza non vede inizialmente il tocco, ma viene immediatamente richiamato dal Var. Si conclude così la prima frazione di gioco: a deciderla momentaneamente sono Pierotti e Stulic.

Il secondo tempo

Un'altra Cremonese scende in campo nella ripresa: solo due minuti dopo l'inizio del secondo tempo la squadra di Nicola accorcia le distanze con Bonazzoli, grazie al lungo cross di Djuric che trova l'incornata dell'attaccante e riapre la partita. I grigiorossi, piano piano, prendono sempre più fiducia e mettono fortemente in difficoltà i salentini. La Cremonese, infatti, è a un passo dal pareggio in più occasioni: la più clamorosa è la straordinaria rovesciata di Djuric, bloccata in due tempi da Falcone. Il finale è sempre più concitato e anche il Lecce riprende man mano fiducia. Tuttavia, la Cremonese riesce a trovare il gol del pari con Payero: Sozza convalida la rete, ma c'è un fallo di mano dello stesso argentino e, a seguito di revisione del Var, annulla la rete. Ultimi minuti di recupero da cardiopalma per i tifosi del Lecce: assalto degli ospiti in area e, sulla stessa azione, la Cremonese è a un passo dal gol del pareggio, ma ancora una volta il muro Falcone respinge le occasioni.

Bufera nel finale

Caos nei minuti finali a seguito delle proteste da parte dei giocatori grigiorossi per un fallo in area su Sanabria: il giocatore cade in area per un contatto basso alle sue spalle commesso da Gaby Jean. Tutto buono per Sozza, ma il Var non interviene. Proseguono fino al triplice fischio le proteste da parte della Cremonese, tanto da far rimediare a Pezzella in panchina un cartellino rosso.