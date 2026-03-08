Gabriele Pulici: "Auguro a Motta le stesse fortune avute da papà, peccato per..."

La Lazio deve fare i conti con una vera e propria tegola: Ivan Provedel si è fermato a seguito di un infortunio alla spalla, che ora lo costringe ad operarsi e mette a forte rischio la sua stagione in biancoceleste. A difendere i pali della Lazio ci sarà Edoardo Motta, neo acquisto di gennaio e ancora in attesa del suo esordio: l'ex Juventus debutterà, infatti, domani per la sfida casalinga di campionato contro il Sassuolo.

In occasione del suo debutto ufficiale, Gabriele Pulici, figlio di Felice, storico portiere della Lazio dello scudetto del '74, ha fatto un augurio al giovanissimo estremo difensore sul proprio profilo X.

Pulici su X

Più di 50 anni fa da un piccolo paese della Lombardia arrivò a Roma un giovane portiere senza alcuna esperienza in Serie A.

Auguro a Motta le stesse fortune avute da papà, peccato per il contesto diverso.

E tu invece Vendi e Vattene!

Il post