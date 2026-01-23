Isaksen in bilico, Lazio in attesa

Il futuro del danese sul tavolo

A poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato invernale, in casa Lazio restano possibili nuove uscite, legate esclusivamente alla qualità delle eventuali offerte. Mercoledì, come riportato dal Corriere dello Sport, l’agente di Gustav Isaksen si è presentato a Formello per un confronto diretto con la società. Al centro del colloquio il destino dell’esterno danese, che dopo una prima parte di stagione vissuta a intermittenza è riuscito a conquistare un posto da titolare, ritrovandosi ora in una situazione di attesa.

Le mosse del club e le alternative

La Lazio ha ribadito la propria linea: nessun giocatore è considerato incedibile e, di fronte a una proposta ritenuta congrua, anche Isaksen potrebbe salutare. Il suo entourage si sta muovendo soprattutto all’estero, mentre il club osserva e pianifica le prossime mosse. In caso di cessione, si aprirebbe lo spazio per un nuovo innesto, come sempre orientato alla prospettiva futura. L’idea è quella di puntare su un giovane attaccante: Sarri avrebbe apprezzato Giovane, ormai destinato al Napoli. Tra i profili monitorati nelle ultime ore c’è anche Andrés Gómez, colombiano classe 2002 di proprietà del Rennes e attualmente in prestito al Vasco da Gama. Si tratta però solo di un’ipotesi, senza trattative avanzate. I prossimi giorni saranno decisivi per delineare il futuro della rosa biancoceleste.