Ore importanti per la situazione Romagnoli-Lazio: le ultime

La giornata di oggi potrebbe segnare il momento decisivo per l’addio di Alessio Romagnoli alla Lazio. Nonostante il tentativo del presidente Claudio Lotito di trattenere il difensore, con una proposta di rinnovo avanzata nella giornata di ieri, la decisione del giocatore sembra ormai maturata.

Ultimo confronto con Sarri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il divorzio potrebbe consumarsi definitivamente proprio oggi. Romagnoli è atteso a un nuovo confronto con Maurizio Sarri, nel quale ribadirà la propria posizione. Non è esclusa però una soluzione di compromesso: la presenza in campo nella prossima gara contro il Lecce e poi l’addio, su cui, ormai, sembrano esserci pochi dubbi.