Immobile ritrova la Lazio: le sue parole da attaccante del Bologna

BOLOGNA AI QUARTI, ORA LA TESTA TORNA AL CAMPIONATO

La vittoria in rimonta sul Parma ha permesso al Bologna di conquistare un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano può così concentrarsi nuovamente sul campionato, dove sabato sarà attesa da una sfida speciale allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Un appuntamento importante sia per la classifica sia per la storia personale di uno dei protagonisti rossoblù.

IMMOBILE, LA PRIMA VOLTA DA EX: “EMOZIONI FORTI”

Al termine del match con i crociati, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi sulle sensazioni che lo accompagneranno verso la gara di sabato. Per l’ex capitano biancoceleste sarà infatti la prima volta contro la Lazio, un momento inevitabilmente carico di emozione.

Queste le sue parole