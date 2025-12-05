Lazio, notte di riscatto all’Olimpico: la vittoria sulla Coppa Italia sa di giustizia

UN SUCCESSO CHE VA OLTRE I QUARTI DI FINALE

Maurizio Sarri ha voluto subito spegnere ogni riferimento alla parola “rivincita”, ma ciò che è accaduto all’Olimpico nella serata di ieri ha un sapore speciale. La Lazio ha conquistato i quarti di Coppa Italia, ma il sentimento che accompagna questo successo va oltre il semplice risultato sportivo: è un sollievo, una liberazione, una sensazione di giustizia ritrovata.

DOPO L’AMAREZZA DI SAN SIRO, ARRIVA LA RISPOSTA

Appena cinque giorni prima, a San Siro, la partita era terminata nel modo più doloroso: non tanto per la sconfitta, quanto per quel rigore negato in pieno recupero che aveva lasciato amarezza a giocatori, allenatore e tifosi. Per questo la vittoria in Coppa Italia assume un valore simbolico. Non a caso, il Corriere dello Sport ha dedicato la sua prima pagina all’esultanza di Zaccagni — autore del gol decisivo — accompagnandola con il titolo: “Giustizia è stata fatta!”.