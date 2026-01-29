Przyborek, in arrivo il quinto colpo di gennaio: nuovo fantasista per Sarri

La Lazio è vicina a chiudere per il quinto colpo di questa sessione invernale: Adrian Przyborek. Nella giornata di ieri è arrivato finalmente il via libera alla cessione da parte del club polacco e il classe 2007 è pronto a sbarcare nella Capitale per una cifra di 4,5 milioni di euro più bonus.

La mossa di Fabiani

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, a far cambiare idea al club polacco, che inizialmente aveva rifiutato una prima offerta dei biancocelesti, è stato l’aumento della percentuale sulla futura rivendita del giocatore, passata dal 15 al 20%, oltre alla revisione delle modalità di pagamento.

Baby fantasista per Sarri

Le sue caratteristiche da trequartista tecnico gli consentono di essere impiegato anche come mezzala all’occorrenza, oltre che come esterno. A Formello, all’interno della talent room, viene considerato l’erede di Guendouzi dal quotidiano. Il giocatore aveva già dato il proprio via libera al trasferimento da diverso tempo, ma la Lazio attendeva ancora l’ok definitivo del club polacco.

Si tratta di un profilo futuribile, che potrebbe garantire anche una buona plusvalenza in prospettiva. Resta ora da capire quando potrà arrivare ufficialmente nella Capitale e iniziare la sua avventura con la maglia biancoceleste.