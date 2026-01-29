Noslin verso l'addio: l'olandese è a un passo dal Monaco
Anche Noslin potrebbe salutare Zaccagni e soci e partire per una nuova avventura: il Monaco è sulle sue tracce
A pochi giorni dal termine del mercato di gennaio, la Lazio non si muove solo per le operazioni in entrata, ma anche per quelle in uscita. Con l’arrivo di Daniel Maldini, lo spazio per Noslin si è ridotto ulteriormente e per questo motivo la Lazio potrebbe valutare seriamente la sua cessione in questi ultimi giorni a disposizione.
Noslin a un passo dal Monaco
In particolare, secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’olandese sarebbe stato inserito nella lista dei desideri del Monaco, che vorrebbe prelevarlo dalla Lazio con la formula di prestito con diritto di riscatto, anche se la Lazio spinge per l’obbligo. Nonostante si stia trattando sulla formula dell’eventuale partenza, la cifra finale potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, registrando una lieve plusvalenza rispetto ai 18 milioni investiti per portarlo nella Capitale.
Si riflette sulla formula
Si tratterebbe comunque di un’operazione importante e inaspettata. Dal canto suo, Fabiani potrebbe accettare la formula richiesta dal Monaco, così da risparmiare un ulteriore stipendio, come accaduto anche per Mandas.
Al momento, quindi ,sembra che l’olandese sia vicino a partire per una nuova esperienza lontano dalla capitale.