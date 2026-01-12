Calciomercato Lazio, cambio delle condizioni per la cessione di Tavares: i dettagli

Sono errori imperdonabili quelli commessi dal terzino Nuno Tavares durante il derby della Capitale e nel corso della gara contro il Bologna, dove in entrambe le occasioni le sue distrazioni hanno portato al gol dell'avversario e, per queste ragioni, oltre all'alto numero di infortuni a cui soggetto, il Comandante Maurizio Sarri ha deciso di inserirlo nella lista dei cedibili. Tra i vari club interessati risalta l'Al-Ittihad, che milita nella Saudi Pro League, infatti, l'attuale terzino biancoceleste, che ormai non è più considerato come una valida alternativa in campo, sembra essere favorevole ad un futuro sotto la guida di Conceicao.

Calciomercato Lazio: le nuove condizioni

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il gestore Claudio Lotito avrebbe deciso di cambiare le condizioni per la cessione di Nuno Tavares, infatti, sarebbe disposto a permettere il trasferimento all'Al-Ittihad se invece del diritto di riscatto, fosse proposto l'obbligo ad almeno 10 milioni, non più 8.

Calciomercato Lazio: l'offerta dalla Turchia

Anche il Besiktas, club turco dove giocava la leggenda Ciro Immobile prima del trasferimento al Bologna, si era fatto avanti per il terzino, tuttavia, con un'offerta di circa 10 milioni, rifiutata dalla Lazio a causa del 35% della rivendita che andrà nelle casse dell'Arsenal.